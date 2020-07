Chiara Ferragni agli Uffizi: la risposta del direttore del Museo alle accuse (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Eike Schmid, direttore del Museo degli Uffizi, è intervenuto per rispondere alla polemica sul photoshooting di Chiara Ferragni nel Museo fiorentino: ecco il VIDEO. Sulla polemica degli scatti di Chiara Ferragni agli interni degli Uffizi è arrivata la risposta del direttore del Museo, Eike Schmid. Ogni Mattina, il programma di Alessio Viola e Adriana Volpe in onda su TV8, ha chiesto quanto avesse pagato il Museo per il photoshooting: "nientè" è stata la risposta di Schmidt. Il caso Chiara Ferragni agli Uffizi continua a ... Leggi su movieplayer

HuffPostItalia : Chiara Ferragni è la migliore ambasciatrice che potessimo desiderare - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - amannux : RT @lercionotizie: #ultimora Chiara Ferragni ripresa mentre getta l’umido: coda di mille persone davanti al cassonetto - Keynesblog : RT @lercionotizie: #ultimora Chiara Ferragni ripresa mentre getta l’umido: coda di mille persone davanti al cassonetto -