Chi è e cosa fa oggi Rosanna Vaudetti, ex Signorina Buonasera? (Di giovedì 23 luglio 2020) Ecco chi è Rosanna Vaudetti, meglio nota nel mondo dello spettacolo con il nome Signorina Buonasera Rosanna Vaudetti è nata il 19 dicembre 1937 ad Ancona, ha alle spalle una lunga e stimata carriera in Rai iniziata nel 1961 fino al 1998. La Vaudetti è stata la prima ad apparire su Rai 2, è stata anche la prima ad andare in onda in Italia sulla televisione a colori. Rosanna Vaudetti si è laureata in Scienze Politiche, da ragazza sognava di diventare una giornalista. Nel 1961 ha però vinto un concorso ed è diventata Signorina Buonasera. In passato è stata annunciatrice di Rai1, Rai2, Rai3, presentatrice delle rubriche meteo del Tg1 e Tg3 e ... Leggi su nonsolo.tv

Ai primi di giugno, Stash svelava che sarebbe diventato papà per la prima volta. Ora, il cantante dei Kolors ha annunciato al suo pubblico il sesso del bebè in arrivo: la compagna Giulia Belmonte è in ...

Simona Ballardini: storia della pallacanestro femminile italiana che è ancora in volo. Questo si può dire di lei, una persona che di sfortuna ne ha avuta tanta, complici gli infortuni, ma che tanto ha ...

