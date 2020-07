Che Dio ci Aiuti 6, prime foto di Diana Del Bufalo sul set: Nico e Ginevra prossimi all’altare? (Di giovedì 23 luglio 2020) I Palinsesti Rai hanno confermato la messa in onda di Che Dio ci Aiuti 6 nel 2021. Le riprese dell'attesa sesta stagione, inizialmente previste per marzo, sono state poi rimandate a giugno, causa pandemia di Covid-19. Con la riapertura del set ad Assisi, finalmente emergono i primi scatti.Tra le novità, il ritorno di Diana Del Bufalo nel cast, confermato anche durante la prima lettura online del copione. L'attrice ha già iniziato a girare le sue scene, come si evince sui social e da alcune foto pubblicate dalla protagonista della fiction, Elena Sofia Ricci. Il ritorno di Monica in Che Dio ci Aiuti 6 influenzerà Nico e la sua nuova relazione con Ginevra? Come la prenderà il giovane avvocato, che era stato lasciato proprio dalla ragazza lo ... Leggi su optimagazine

