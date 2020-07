Cessione Parma, svolta sul futuro dal Qatar: in arrivo nuovi soci [DETTAGLI] (Di giovedì 23 luglio 2020) Cessione Parma – Il Parma è concentrato sulla parte finale di stagione, l’obiettivo della squadra di D’Aversa è completare al meglio al meglio il campionato. A tenere banco è il futuro del club, già da tempo sono state avviate delle trattative, gli ultimi aggiornamenti sono incoraggianti. Secondo quanto da raccolto da ParmaLive.com e TMW, il passaggio di proprietà potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: da una parte “Nuovo Inizio”, (la società costituita dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi e Pietro Pizzarotti che attualmente guida il club ducale, ndr) e dall’altra uno dei gruppi privati più importanti e ... Leggi su calcioweb.eu

riku17official : @carmi_ne Romagnoli errore con la Juve, errore col Parma, errore sta sera.. tutti costati il gol e non sono gli uni… - liottagio : @fabbricainter In effetti la cessione di Karamoh al Parma avrebbe dovuto finanziare un mercato da 500 mln. Sbaglio io. -

