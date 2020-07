Cerciello, appello Sim Carabinieri: politica non capisce nostro lavoro (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Tutti devono fare una riflessione: la politica, la gerarchia. Quando muore un operatore di polizia, muore lo Stato. Non possiamo considerare la morte di un carabiniere, come un danno collaterale della democrazia. Quando sento parlare la politica, davvero mi rendo conto che non capiscono il lavoro del Carabiniere e piu’ in generale dell’operatore di polizia, che deve andare obbligatoriamente contro il pericolo. Non puo’ tirarsi indietro. Queste persone devono essere messe in condizione di gestire il pericolo, altrimenti e’ inutile dire che l’Italia ha la migliore polizia del mondo”. Cosi’ in un’intervista all’Agenzia Dire, Antonio Serpi, segretario generale Sim Carabinieri, il sindacato dei militari promotore della fiaccolata che si terra’ ... Leggi su romadailynews

Piana del Sele, sequestrate 8 aziende bufaline su 20: animali maltrattati, liquami nel terreno La Guardia di Finanza di Salerno sta svolgendo una serie di controlli nelle aziende bufaline che si trova ...

Omicidio Cerciello, il ricordo della vedova del carabiniere

L’appello della vedova Cerciello Rosa Maria ha quindi rinnovato l’appello tramite l’Adnkronos per preservare la memoria del marito: “Gli organi di stampa si sono da sempre e fin da subito ...

