C’è il primo nome per la corsa al Campidoglio della prossima primavera (Di giovedì 23 luglio 2020) I grandi partiti non hanno ancora scelto la strategia di approccio nei confronti delle elezioni della prossima primavera per la poltrona di sindaco di Roma. Il Movimento 5 Stelle è incerto sulla conferma di Virginia Raggi ed è anche in attesa di capire se si potrà convergere su un nome unico in collaborazione con il Partito Democratico. Il Centrodestra prosegue nel suo attendismo, lanciando frecciata senza svelare le proprie carte. E mentre il teatrino politico con vista sul Campidoglio va avanti, c’è un partito-movimento che ha già scelto a chi affidarsi: Italexit di Gianluigi Paragone annuncia la candidatura di Monica Lozzi. LEGGI ANCHE > La minisindaca 5 stelle Lozzi: «Qui prima venivano nominate donnine per sollazzare il politico di turno» ... Leggi su giornalettismo

luigidimaio : Dopo il primo tempo di questa delicata partita lo Stato è dentro Aspi, togliendo ai Benetton la gestione di Autostr… - juventusfc : HT |??| Finisce qui il primo tempo! Chiudiamo la prima frazione in vantaggio grazie ai gol di @2DaniLuiz e… - ItaliaViva : 'Il Turismo sarà un tema centrale nel prossimo decreto, il rilancio bis. Sul primo decreto è vero, c’era qualcosa c… - lellinara : RT @LaPupaprisca: Il primo piccolo piacere è svegliarmi e pensare che c'è un giovedì accogliente. Con infinite varianti. - Ricky38281068 : RT @NonSoloJuve: ??”Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti. Capisco che c’è chi si accontenta di questo, ma per me il secondo posto è p… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è primo I migliori libri dell'anno 2020 Tiscali.it