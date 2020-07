Caudo: grazie a Municipio III e Ater Vigne Nuove nuovamente pulita (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “A Vigne Nuove, a via Dina Galli nel quartiere dell’Ater, pulizia straordinaria con rimozione dei rifiuti, delle carcasse di automobili e delle altre masserizie abbandonate. Un impegno mantenuto dopo la segnalazione del III Municipio e il sopralluogo del Presidente dell’Ater Andrea Napoletano che ringraziamo per aver dato una svolta decisa alla capacita’ di intervento dell’Ater dopo anni di latitanza”. Queste le parole con cui Giovanni Caudo, Presidente del Municipio Roma III Montesacro in una nota commenta le recenti attivita’ di pulizia poste in essere dall’Ater e finalizzate al decoro di uno dei quartieri di edilizia popolare piu’ importanti del quadrante. ... Leggi su romadailynews

Grazie a uno sforzo compiuto perseguendo una precisa idea di città. "Perché Roma è vivibile, accogliente per tutti - sottolinea Caudo - solo se si dà attenzione ai più deboli".

Montà d’Alba, il sindaco Cauda e l’emergenza Covid-19: “La collaborazione dei cittadini? Qualcosa di unico!”

Emergenza Covid-19, ripartenze e programmi per i mesi estivi e autunnali, a Montà d’Alba. Ne abbiamo parlato, al telefono, con il sindaco Andrea Cauda. “Montà ha all’attivo una casa della salute con 4 ...

