Caterina Collovati contro Chiara Ferragni “oh no foto di c*lo anche tu” (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Caterina Collovati e la discussione sui social con Chiara Ferragni: sotto accusa la FOTO con il suo lato B in bellavista. La giornalista ed opinionista Caterina Collovati bacchetta Chiara Ferragni sui social network. L’influencer finisce nel mirino dell’opinionista che ha fatto un commento in merito a una FOTOgrafia che l’influencer ha pubblicato. Chiara Ferragni nonostante i suoi mille pregi, spesso viene bacchettata dalle persone sui social. La bella bionda utilizza la sua influenza e la capacità che ha per costruire nuovi brand intorno a sé stessa, anche per promuovere dei servizi nel Belpaese. Questa ... Leggi su kontrokultura

Caterina Collovati contro Chiara Ferragni e la foto del lato B dell'influencer: "Colpita dalla sindrome del deretano come.." Caterina Collovati prende la parola sui social per bacchettare un po' Chiar ...

