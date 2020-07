Catania, SIGI nuovo proprietario: il club etneo è ufficialmente salvo (Di giovedì 23 luglio 2020) Sospiro di sollievo in casa Catania.La SIGI - Sport Investment Group Italia - si è ufficialmente l’asta indetta dalla seziona fallimentare del Tribunale di Catania. Adesso la cordata di 11 imprenditori e professionisti, che fa capo all’ex calciatore ed allenatore Maurizio Pellegrino e al segretario generale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) Fabio Pagliara, dovrà ripianare i debiti, pagare gli stipendi arretrati a tutti i tesserati e iscrivere la squadra etnea al prossimo campionato di Serie C.Catania, corsa contro il tempo: la SIGI presenta l’offerta per acquistare il club. Tacopina…Dopo ben 16 anni, dunque, ci chiude così l'era Pulvirenti in quel di Catania. ... Leggi su mediagol

