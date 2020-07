Catania, inizia nuova era: la Sigi Spa proprietaria del club e matricola 11700 salva (Di giovedì 23 luglio 2020) Il periodo più buio della storia del Calcio Catania è finito. Il fallimento è stato scongiurato e l’era Pulvirenti, alla guida del sodalizio di via Magenta da quasi tre lustri, termina oggi e comincia invece il ciclo della Sigi Spa che si è aggiudicata all’asta la matricola 11700. Nessuna sorpresa dal Palazzo di Giustizia di Catania con l’apertura delle buste (o meglio dell’unica) con l’aggiudicazione di Sigi Spa. Il giorno tanto atteso dai tifosi rossazzurri è dunque arrivato con la parola fine dell’avventura dell’ex patron Antonino Pulvirenti osannato all’inizio, contestato e insultato alla fine. Nel mezzo resta la storia di un Catania per lunghi anni in Serie A con record di ... Leggi su itasportpress

ImaGiraffa : Il #toursicily2020 inizia da #Catania - ENEAOfficial : RT @AsjamenoCO2: Oggi inizia #EcoMed, ci trovate al pad F1 stand 16. Venerdì h14:30 parleremo di ruolo biometano per strategia energetica @… - giampaoloridolf : RT @AsjamenoCO2: Oggi inizia #EcoMed, ci trovate al pad F1 stand 16. Venerdì h14:30 parleremo di ruolo biometano per strategia energetica @… - maurizioi : RT @AsjamenoCO2: Oggi inizia #EcoMed, ci trovate al pad F1 stand 16. Venerdì h14:30 parleremo di ruolo biometano per strategia energetica @… - AsjamenoCO2 : Oggi inizia #EcoMed, ci trovate al pad F1 stand 16. Venerdì h14:30 parleremo di ruolo biometano per strategia energ… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania inizia Catania, inizia nuova era: la Sigi Spa proprietaria del club e matricola 11700 salva ItaSportPress Catania, inizia nuova era: la Sigi Spa proprietaria del club e matricola 11700 salva

Il giorno tanto atteso dai tifosi rossazzurri è dunque arrivato con la parola fine dell’avventura dell’ex patron Antonino Pulvirenti osannato all’inizio, contestato e insultato alla fine. Nel mezzo ...

Nico Lopez, da potenziale crack al campionato messicano

All'inizio della sua carriera sembrava destinato a diventare un ... visto che il 26 agosto 2012 entra in campo al posto di Francesco Totti nella trasferta del Massimino contro il Catania. Lopez ...

Il giorno tanto atteso dai tifosi rossazzurri è dunque arrivato con la parola fine dell’avventura dell’ex patron Antonino Pulvirenti osannato all’inizio, contestato e insultato alla fine. Nel mezzo ...All'inizio della sua carriera sembrava destinato a diventare un ... visto che il 26 agosto 2012 entra in campo al posto di Francesco Totti nella trasferta del Massimino contro il Catania. Lopez ...