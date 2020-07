Catania, il sindaco Salvo Pogliese (Fdi) condannato per le spese pazze: sospeso dall’incarico in virtù della Legge Severino (Di giovedì 23 luglio 2020) Le spese pazze dei deputati siciliani costano la sospensione al sindaco di Catania. Il Tribunale di Palermo ha condannato cinque dei sei imputati, tra cui Salvo Pogliese, primo cittadino etneo a cui è stata inflitta una condanna a 4 anni e tre mesi per peculato, come richiesto dal pm Laura Siani, morta suicida durante il lockdown e ricordata con un minuto di silenzio a inizio udienza. Gli altri condannati sono gli ex deputati Giulia Adamo a 3 anni e sei mesi, Cataldo Fiorenza a 3 anni e otto mesi, Rudy Maira a 4 anni e sei mesi e Livio Marrocco a 3 anni di reclusione. L’unico assolto dai giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo è stato Giovambattista Bufardeci, difeso dagli avvocati Roberto Mangano e Paolo Reale. Inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Spese pazze Assemblea regionale siciliana: 5 condannati, tra cui il sindaco di Catania - Affaritaliani : Catania, condannato il sindaco: oltre 75 mila euro spesi tra hotel e viaggi - Siciliano741 : RT @TgrSicilia: Il sindaco di #Catania #Pogliese verso la decadenza dalla carica. Condannato a quattro anni e tre mesi per le 'spese pazze'… - TgrSicilia : Il sindaco di #Catania #Pogliese verso la decadenza dalla carica. Condannato a quattro anni e tre mesi per le 'spes… - Agata81944994 : RT @GDS_it: Spese pazze all'Ars, 5 condanne tra cui sindaco Catania -