Catania, corsa contro il tempo: la Sigi presenta l’offerta per acquistare il club. Tacopina… (Di giovedì 23 luglio 2020) La Sigi ha presentato ufficialmente l'offerta per l'acquisto del Calcio Catania.A consegnare la domanda, presentata alle ore 11.27 di ieri, i legali della Sigi: l'avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda Giovanni Ferraù. "L’orario scelto per adempiere questo passaggio, che potrebbe essere quello decisivo per il passaggio di proprietà del club etneo, non è casuale, ma è stato scelto perché richiama la matricola federale: 11700", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Quella della Sigi potrebbe essere l’unica offerta pervenuta. La certezza si avrà solo nelle prossime ore, con l'apertura delle buste.Chi ha deciso, alla fine, di non partecipare all'asta è l'ex presidente del Venezia, Joe ... Leggi su mediagol

