Catalfo: Cig e stop licenziamenti fino a dicembre. Crolla il lavoro a termine: meno 499 mila in quattro mesi (Di giovedì 23 luglio 2020) stop ai licenziamenti fino a tutto il periodo in cui le imprese sono coperte dalla cassa integrazione guadagni (Cig) dal 15 luglio al 31 dicembre. I licenziamenti resteranno bloccati fino alla fine dell’anno. Prevista una deroga temporanea sulle causali dei contratti a termine limitatamente a proroghe e rinnovi e fino alla fine dell’anno. Inoltre nel nuovo decreto da 25 miliardi di euro a cui il governo sta lavorando, e per il quale ha varato la richiesta al parlamento di autorizzare … Continua L'articolo Catalfo: Cig e stop licenziamenti fino a dicembre. Crolla il lavoro a termine: ... Leggi su ilmanifesto

