Catalfo: “Cassa integrazione verso la proroga. Confermato il blocco dei licenziamenti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Vertice ministra Catalfo e sindacati. La titolare del Dicastero di Lavoro: “Cassa integrazione prorogata”. ROMA – Si è svolto un vertice tra la ministra Catalfo e i sindacati con uno sguardo a settembre. Il Governo si prepara con il prossimo decreto a prorogare la cassa integrazione fino a 18 settimane anche se è pronto ad inserire un aiuto per chi ha intenzione di far rientrare i dipendenti in azienda. “Nel prossimo provvedimento – avrebbe detto l’esponente del Governo citata da La Repubblica – ci sarà uno sgravio per tutte quelle imprese che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro“. Confermato (in parte) il blocco dei licenziamenti Il prossimo decreto ... Leggi su newsmondo

