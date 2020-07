Cassa integrazione e licenziamenti, le novità in arrivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Il governo starebbe studiando la possibilità di prorogare fino a fine anno gli ammortizzatori sociali ma offendo, in alternativa alle imprese, uno sgravio occupazionale in caso rinunciassero alla cig e riassumessero i lavoratori. In arrivo anche un ulteriore blocco dei licenziamenti. A profilarlo, a quanto si apprende da fonti presenti all’incontro, la ministra del Lavoro,Nunzia Catalfo nel corso del tavolo di confronto sugli ammortizzatori con Cgil, Cisl Uil e la commissione tecnica. “Ancora nessuna norma è pronta. Stiamo studiando la situazione, ci stiamo confrontando con il Mef. Ma l’intenzione del Ministero del lavoro è di inserire nel nuovo decreto che il Governo sta predisponendo la proroga della Cassa integrazione di 18 settimane ( ... Leggi su calcioweb.eu

CatalfoNunzia : Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove compete… - francescoseghez : Se davvero la strategia è quella di bloccare i licenziamenti, rinnovare la cassa integrazione Covid ma allo stesso… - VittorioSgarbi : #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo u… - Juri765840251 : @INPS_it E quindi quando ricevo la cassa integrazione di maggio e giugno? - infoitinterno : Caos cassa integrazione: cambia di nuovo. Nuove scadenze INPS -