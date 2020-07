Cassa Centrale Banca chiude 2019 con utile di 221 milioni e grande solidità patrimoniale (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano ha approvato in videoconferenza il primo bilancio del Gruppo Bancario Cooperativo, che coniuga i valori e l’autonomia delle Banche Socie con il coordinamento e l’attività della Capogruppo, che ne favorisce la redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità. Il Gruppo Cassa Centrale annovera 79 Banche con 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11mila Collaboratori, 2,2 milioni di Clienti e 450mila Soci Cooperatori. I fondi propri ammontano a 6,7 miliardi di euro. L’esercizio 2019 si chiude per il Gruppo con un utile netto di 221 milioni di euro ed una ... Leggi su quifinanza

