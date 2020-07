Caso Regeni: Fico, ‘serve cambio di passo e strategia’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – In vista del prossimo incontro tra le Procure, dopo lo “schiaffo ricevuto” nell’ultimo, occorre “una reazione immediata e forte e un cambio di passo e di strategia”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio. L'articolo Caso Regeni: Fico, ‘serve cambio di passo e strategia’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

