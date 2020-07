Caso Cerciello, la vedova: «Tanta disinformazione ha infangato l’eroismo di Mario. I carabinieri sono persone straordinarie» (Di giovedì 23 luglio 2020) Erano passati solo 43 giorni dal loro matrimonio quando Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri di Roma, è stato ucciso con undici coltellate. Ora, a un anno dalla sua scomparsa (era il 26 luglio del 2019), la vedova Rosa Maria Esilio lo ricorda in un’intervista all’Adnkronos. «Il nostro era un amore viscerale – dice – e a Roma sognavamo di far nascere e crescere i nostri figli». Tra molte frasi in ricordo del marito, la signora Esilio ha espresso anche rammarico nei confronti dei media, ai quali aveva chiesto spesso silenzio per tutelare la memoria di suo marito. «Gli organi di stampa si sono da sempre e fin da subito interessati ai vari aspetti legati all’omicidio di Mario e per questo li ringrazio – ha ... Leggi su open.online

