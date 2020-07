Caso Arianna Manzo, l'avvocato dei genitori scrive nuovamente a De Luca. (Di giovedì 23 luglio 2020) Egregio Presidente, faccio seguito all'incontro avuto a Palazzo Santa Lucia lo scorso 11 luglio e non avendo, a tutt'oggi e nonostante i reiterati solleciti rivoltigli, ancora ricevuto Sue notizie, mi ... Leggi su gazzettadisalerno

Ultime Notizie dalla rete : Caso Arianna Caso Arianna Manzo, l'avvocato dei genitori scrive nuovamente a De Luca. Gazzetta di Salerno Arianna Manzo, l'avvocato scrive a De Luca: «Mantenga le promesse col Cardarelli»

Si conclude così la lettera che l'avvocato Mario Cicchetti, legale dei coniugi Manzo, genitori di Arianna Manzo, la 15enne vittima di un caso di malasanità nell'ospedale Cardarelli (che in questa ...

"Proteggiamoli", nuova donazione per il Lotti

a Pontedera non sono presenti pazienti Covid anche se il reparto “bolla” pur essendo vuoto è comunque a disposizione in caso di emergenza. “La campagna Proteggiamoli – ha spiegato Arianna Cecchini – ...

