Caserma Piacenza, storia del carabiniere che si è rifiutato di commettere illeciti (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella Caserma dei carabinieri di Piacenza, al centro di una vasta indagine per spaccio, estorsione e tortura, non tutti si sono piegati alle logiche del branco. A distinguersi in senso positivo è stato un collega degli arrestati che si è sempre rifiutato di avere una condotta simile alla loro e di partecipare a tutte le azioni illecite commesse. Il giovane militare, che da poco era diventato maresciallo, ha raccontato al padre (in un’intercettazione telefonica) di provare “forte disagio nel constatare le continue violazioni e gli abusi commessi all’interno della Caserma di via Caccialupo”. La conversazione telefonica risale al 4 maggio e il giovane maresciallo descrive al padre cosa avviene in Caserma, un “ambiente in cui vengono costantemente calpestati ... Leggi su tpi

