Caserma Piacenza: il carabiniere «deluso dai valori della divisa calpestati» che si è rifiutato di commettere illeciti (Di giovedì 23 luglio 2020) Dalle indagini e dal dossier del Gip sul caso della Caserma carabinieri sequestrata di Piacenza emergono, col passare dei giorni e delle ore, nuovi dettagli. Se ieri è venuta fuori la questione dell’orgia organizzata nell’ufficio del comandante, oggi tocca alla testimonianza di un collega degli arrestati che si è sempre rifiutato di avere una condotta simile alla loro e di partecipare a tutte le azioni illecite commesse. La testimonianza del giovane, che descrive la situazione al padre – ex carabinieri in pensione – è riportata nel dossier delle indagini. LEGGI ANCHE >>> Se l’Egitto avesse fatto come l’Italia sul caso dei Carabinieri di Piacenza, saremmo già arrivati alla verità per Giulio Regeni Il «forte ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - EmanueleGiolfo : Fatemi capire: il SIM - Sindacato Italiano Militare #Carabinieri #Piacenza è 'sgomento' per il #sequestro della… - pieromerola : Chissà perché le testate nazionali hanno deciso di oscurare i volti di questi quattro reietti protagonisti della ve… -