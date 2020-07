Caserma di Piacenza sotto inchiesta. Cambia il comando. Spuntano nuovi audio: "Il negro picchiato da tutti" (Di giovedì 23 luglio 2020) “Ieri mi sono fatto male... ho preso un piccolo strappo... perché ho corso dietro a un negro”. Parlava così Giuseppe Montella, uno dei Carabinieri arrestati a Piacenza, descrivendo cosa aveva fatto il giorno prima. Parlava di violenze, un pestaggio forse, stando alle modalità narrate, nei confronti di una persona di colore. Lo faceva con naturalezza, come se fosse normale. Ma a lasciare ancora più sconvolti è che ad ascoltare questa storia di soprusi di uomini in divisa c’era un bambino. Il figlio di Montella, di appena 11 anni. Il ragazzino chiede al padre: “L’hai preso poi? Gliele avete date? Chi eravate? Chi l’ha picchiato?”. Non si scompone Montella e risponde: “Eh, un po’ tutti”. Lo fa quasi vantandosi. Poi precisa ... Leggi su huffingtonpost

