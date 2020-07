Caroccia: ‘Proseguono a ritmo serrato i lavori nelle scuole per permettere l’inizio delle lezioni a settembre’ (Di giovedì 23 luglio 2020) “Proseguono ritmo serrato i lavori nelle nostre scuole per permettere l’inizio delle lezioni a settembre”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Angelo Caroccia. “Si tratta, in parte, di lavori già programmati ma che già rispondono all’esigenza di avere più spazi a disposizione – spiega Caroccia – e in parte di altri interventi richiesti dalle dirigenti scolastiche.” “Tutti i lavori mirano a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale come richiesto dalle linee guida del ministero – conclude l’assessore -. I lavori proseguiranno per tutti i mesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

