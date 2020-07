Carlotta Mantovan torna a sorridere, contatto fisico (mano sul cuore) con la persona che ama [FOTO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Carlotta Mantovan si mostra al naturale Da qualche giorno Carlotta Mantovan è tornata ad essere attiva su Instagram, infatti in pochissimo tempo ha condiviso due scatti uno più bello dell’altro. E proprio in una FOTO la si vede in versione acqua e sapone, ovvero senza trucco, e sorride spensierata. Senza ombra di dubbio la vedova di Fabrizio Frizzi è felice perché la figlia Stella la riempie d’attenzioni. Una bambina che ormai ha quasi sette anni e da un paio sta crescendo solo con la presenza della madre. Purtroppo il padre è venuto a mancare nel 2018 a causa di un brutto male. Il conduttore de L’Eredità e l’ex modella erano super innamorati, un sentimento che, nonostante il dramma della morte del professionista ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Carlotta Mantovan bellissima senza trucco. E sorride grazie alla piccola Stella - #Carlotta #Mantovan #bellissima… - zazoomblog : “Fabrizio Frizzi snobbato dalla Rai”: la vedova Carlotta Mantovan fuori - #“Fabrizio #Frizzi #snobbato #dalla - infoitcultura : Snobbato Fabrizio Frizzi dalla Rai, Carlotta Mantovan fuori - ringoringhetto : Palinsesti Rai, esclusi e 'retrocessi': Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che però… - clikservernet : Palinsesti Rai, esclusi e ‘retrocessi’: Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che però… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Mantovan Carlotta Mantovan bellissima senza trucco. E sorride grazie alla piccola Stella DiLei Vip Vento d'estate

Gianluca Semprini, altro ex SkyTg24, oltre alle conduzioni nel tiggì di RaiNews tornerà a condurre un programma sulle reti generaliste Rai. Ma per un Semprini che stappa champagne ci sono altri che in ...

Carlotta Mantovan bellissima senza trucco. E sorride grazie alla piccola Stella

Carlotta Mantovan senza trucco con un sorriso stupendo: il selfie appena descritto, pubblicato lunedì 20 luglio dalla moglie di Fabrizio Frizzi, è incantevole. La ex modella, oggi giornalista e condut ...

Gianluca Semprini, altro ex SkyTg24, oltre alle conduzioni nel tiggì di RaiNews tornerà a condurre un programma sulle reti generaliste Rai. Ma per un Semprini che stappa champagne ci sono altri che in ...Carlotta Mantovan senza trucco con un sorriso stupendo: il selfie appena descritto, pubblicato lunedì 20 luglio dalla moglie di Fabrizio Frizzi, è incantevole. La ex modella, oggi giornalista e condut ...