Card benzina come bancomat, nei guai operatori Ama (Di giovedì 23 luglio 2020) Facevano finti rifornimenti di benzina per intascare i soldi a spese dell'Ama. Sarebbe questa la truffa, denunciata dal Messaggero, consumata da alcuni dipendenti ai danni della municipalizzata ... Leggi su leggo

