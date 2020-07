Carabinieri Piacenza, spuntano nuovi audio. "Il negro? Picchiato un po' da tutti" (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra i tanti reati contestati ai Carabinieri della caserma Levante , solo uno non risulta coinvolto,, ci sono anche le lesioni personali e la tortura . L'inchiesta di Piacenza, che ha portato all' ... Leggi su quotidiano

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - InEsplorazione : RT @Mbyk019285: #GiorgiaMeloni 12 luglio 2018 PER RICORDARE #carabinieri #23luglio #Piacenza #tortura - fabredolo : RT @vignettisti: Scoperto a #Piacenza un covo di malaffare dietro la facciata di una stazione dei carabinieri Così Natale Surace (@Enneess… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Piacenza

In attesa degli interrogatori di garanzia, il legale di uno di loro ha lasciato le prime dichiarazioni all’Adnkronos. “Il mio assistito è molto provato. Non ha l’atteggiamento baldanzoso e da “spaccon ...Nel corso della trasmissione In Onda, infatti, è stato fatto un elenco dettagliato di problemi legati a caserme dei carabinieri. Non soltanto gli episodi di spaccio nella caserma sequestrata di ...