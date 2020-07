Carabinieri Piacenza, il maresciallo al comandante: “Si sono allargati un po’ troppo”. Il gip: “Ufficiali disposti a chiudere un occhio per avere arresti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Pensavano di essere “irraggiungibili”. E a leggere le 326 pagine dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Piacenza, Luca Milani, il motivo della presunzione di impunità è nell’atmosfera che si era creata dentro, intorno e fuori la caserma di via Caccialupo. Dove un maresciallo, appena arrivato e unico non indagato, faceva buon viso a cattivo gioco dei comportamenti “sopra le righe” dei colleghi, lamentandosi con il padre carabiniere in pensione delle coperture di cui godeva il gruppo, guidato dall’appuntato Giuseppe Montella, che con la sua villetta con piscina e la sua Audi, viveva bene al di sopra delle sue possibilità economiche senza che nessuno lo notasse. Un particolare che fa chiedere al giudice come sia stato possibile. “Se lo possono ... Leggi su ilfattoquotidiano

