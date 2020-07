Carabinieri Piacenza, giovane militare rifiutò gli illeciti. "Questi c'hanno i ganci" (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella caserma dello scandalo di Piacenza c'era qualcuno che si rifiutava di fare come gli altri Carabinieri , finiti al centro dello' inchiesta che ha portato a 6 arresti fra i militari dell'Arma e ... Leggi su quotidiano

(…) Una serie tale di atteggiamenti criminali che ci ha convinto a procedere anche al sequestro della caserma dei carabinieri per futuri accertamenti“. La procura parla di “reati… Leggi ...Non tutti i carabinieri della caserma «Levante» di Piacenza erano «mele marce». C’era anche giovane militare - come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Milani - che non ...