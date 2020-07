Carabinieri di Piacenza, festa in piscina dopo i pestaggi (Di giovedì 23 luglio 2020) Erano sicuri, si sentivano inattaccabili. Dalle intercettazioni emergono i dialoghi tra i Carabinieri che si sentivano certi nella loro organizzazione fatta di pusher, festini e pestaggi. «A noi non arriveranno mai». Ne era certo l’appuntato Giuseppe (Peppe) Montella. Dal suo punto di vista, l’organizzazione era inattaccabile perché tra i ‘suoi’ Carabinieri e gli spacciatori vi … L'articolo Carabinieri di Piacenza, festa in piscina dopo i pestaggi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Carabinieri Piacenza, la rabbia di Nistri: «Indegni della divisa»

"Appuntato con atteggiamenti da Gomorra": sequestrata caserma a Piacenza. Carabinieri arrestati

Orgia, tortura, estorsione e spaccio, sequestrata una caserma a Piacenza

