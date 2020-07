Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi:”Fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sequestrata la caserma dei Carabinieri a Piacenza per spaccio, tortura ed estorsione. In manette sei militari. Piacenza – E’ stata sequestrata la caserma dei Carabinieri di Piacenza nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura per spaccio, tortura ed estorsione. In manette sono finiti sei militari (e altre persone esterne) che saranno interrogati dal magistrato. Tortura, estorsione e spaccio, arrestati Carabinieri a Piacenza e sequestrata una caserme Nel mirino degli inquirenti sono finiti alcuni reati commessi dal 2017. Tra le accuse, scrive Libertà, anche quella di aver fornito certificazioni false a degli spacciatori locali per raggiungere Milano e rifornirsi di droga durante il ... Leggi su newsmondo

