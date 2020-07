Carabinieri arrestati a Piacenza: il nuovo comandante arriva dalla Campania (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Dopo gli arresti dei Carabinieri coinvolti nell’inchiesta su droga, festini e pestaggi in caserma a Piacenza, arrivano i primi provvedimenti. E’ Giancarmine Carusone il nuovo ufficiale comandante della Compagnia della città emiliana. Il 34enne è originario di Caserta e proviene dal comando di una Compagnia in provincia di Messina. L'articolo Carabinieri arrestati a Piacenza: il nuovo comandante arriva dalla Campania proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

