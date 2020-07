Carabinieri arrestati a Piacenza, i criteri di accesso alla divisa vanno rivisti. E gli strumenti ci sono (Di giovedì 23 luglio 2020) “Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi in piena epoca Covid” constata amaramente il sostituto procuratore di Piacenza Grazia Pradella, commentando l’arresto dei 10 Carabinieri nella caserma di Piacenza. Da tempo vado contro la vulgata psico-favolistica che ha intravisto nel tempo pandemico una sorta di agente purificatore degli animi umani capace di instaurare nel mondo un nuovo ordine di amore e fratellanza. Al contrario, sono convinto che il diluirsi della luce abbia posto le basi per l’emersione di pulsioni inconfessabili e difficilmente praticabili in tempo di “normalità”. Basti osservare gli scoppi di violenza intrafamiliare nei mesi di chiusura, suggellati sovente da frasi quali “chiama pure il 112, ora non vengono certo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

