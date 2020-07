Capri, coronavirus: tre romani positivi, weekend in 8 in una casa vacanza. Scatta l'allerta sull'isola (Di giovedì 23 luglio 2020) Tre giovani di Roma in vacanza a Capri sono risultati positivi al coronavirus. I tre, che hanno trascorso sull'isola lo scorso fine settimana facevano parte di una comitiva di 8 giovani,... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Coronavirus:positivi tre giovani romani in vacanza a Capri. Scatta indagine epidemiologica ASLNA1 per tracciare contatti… - TeleCapriNews : Coronavirus, positivi tre ragazzi romani che hanno frequentato Capri. In corso approfondimento epidemiologico sulla… - ULTIMOBASILEUS : Coronavirus in Campania, positivi tre ragazzi romani in vacanza a Capri -