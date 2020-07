Capri, coronavirus: tre romani positivi, weekend in 8 in casa vacanza. Scatta l'allerta sull'isola (Di giovedì 23 luglio 2020) Tre giovani di Roma in vacanza a Capri sono risultati positivi al coronavirus. I tre, che hanno trascorso sull'isola lo scorso fine settimana facevano parte di una comitiva di 8 giovani,... Leggi su ilmessaggero

repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri [aggiornamento delle 11:25] - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, positivi tre giovani romani in vacanza a #Capri #ANSA - AnnaMar74773335 : RT @repubblica: Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - vargeppe : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri -