"Capite perché si chiamano pugnette?". La foto di Conte e il commento (estremo) di Rinaldi: premier umiliato | Guarda (Di giovedì 23 luglio 2020) Un Antonio Maria Rinaldi, forse, mai così feroce ed allusivo. Il bersaglio grosso? Giuseppe Conte. E il colpo contro il premier viene rilanciato dall'europarlamentare leghista su Twitter, laddove rilancia una foto del presunto avvocato del popolo a Bruxelles, nei giorni della trattativa sul Recovery Fund. Conte viene ritratto sorridente sotto alla mascherina, con un pugno alzato che sembra una sorta di gesto di esultanza, che Rinaldi lega alla chiusura del trattato, strombazzata dal premier come un successo clamoroso. Il punto è che il leghista, a corredo dell'immagine, commenta: "Adesso finalmente avete capito perché si chiamano pugnette?". Come detto in premessa, ferocissimo (e chi ha orecchie per ... Leggi su liberoquotidiano

Rossi: "Bello per tutti se domenica Marquez corre a Jerez"

