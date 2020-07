Capelli estate 2020: tutto il romanticismo di una treccia a cascata (Di giovedì 23 luglio 2020) La vediamo e il richiamo al velo da sposa o a alla coroncina di fiori è praticamente immediato. Poi è arrivata Amanda Seyfried nel film Mamma Mia e nel sequel Mamma Mia! Ci risiamo e abbiamo capito subito che la treccia a cascata poteva essere molto di più che un raccolto nuziale. Leggi su vanityfair

shiningkwannje : Pensieri random delle 2: Sono fiera e felice di come sto affrontando quest’estate Sono a dieta, faccio esercizio qu… - Elciapelciaba : RT @FarsettiM: 'D’estate le mani del vento muovono invisibili fili nell’aria, che uniscono le onde, i capelli, i pensieri.' Fabrizio Carama… - pezbae : i miei capelli insopportabili in estate perché sono stra pesanti e sembra che io abbia una coperta sulle spalle - ildolorenegato : L'estate è quella stagione in cui sudi stando fermo, i sandali ti riempiono di vesciche i piedi, i capelli fanno ca… - ScrivoArte2 : RT @Piegheperse: 'D'estate le mani del vento muovono invisibili fili nell'aria, che uniscono le onde, i capelli, i pensieri.' F. Caramagna.… -