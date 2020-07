Cannabis legale, in piazza a Milano il “coming out collettivo”. Le storie dei consumatori: da chi la usa come cura all’imprenditore sotto processo (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il nostro è un coming out collettivo. Siamo consumatori di Cannabis, non siamo degli emarginati e non abbiamo bisogno di nasconderci”. È l’urlo collettivo di un centinaio di persone che si sono riunite in piazza san Babila a Milano, partecipando alla manifestazione #ioConsumo organizzata da Meglio legale, Radicali Italiani e dall’Associazione Luca Coscioni. Studenti, imprenditori del settore, medici e cittadini che usano la Cannabis per motivi differenti. C’è chi come Raffaele la consuma per scopi terapeutici: “Me l’ha prescritta il medico per gestire l’iperattività, ma non sempre è facile reperirla”. Sia per un problema di costi sia per un’offerta limitata. “Bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Cannabis legale, in piazza a Milano il “coming out collettivo”. Le storie dei consumatori: da chi la usa come cura… - RiccardoGatti : Cannabis legale in Usa. Business da 130 miliardi Usd all'anno - Blowjoint : I fatti di Piacenza non sono un'eccezione. Sapevatelo. NO agli S.S. (StatoSpacciatoristi). SI a #cannabis legale. #spininelfianco - YoSoyMaudit : Tra i tanti il più normale è colui che grida #cannabis legale #legalizeit #legalizzarePERripartire #spininelfianco - aiemPrimitivo : RT @parliamdidroghe: Ancora poche firme per raggiungere le 12.000 richieste ai Parlamentari per la legalizzazione della cannabis. Ci aiutat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis legale Cannabis legale, in piazza a Milano il “coming out collettivo” Il Fatto Quotidiano Compagnie Mercosur Grecemar S.A annuncia il suo ingresso nella coltivazione della cannabis e di prodotti derivati in Uruguay

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Compagnie Mercosur Grecemar S.A, (EURONEXT: MLCMG), una holding quotata in borsa, ha annunciato oggi di aver deciso di espandere le proprie operazioni nel settore della cannab ...

Un olio al CBD al giorno toglie il medico di torno

Contenuto nelle infiorescenze e nei semi di marijuana, il CBD è un composto chimico che è in fase di test per essere utilizzato come principio attivo farmaceutico per le sue potenzialità curative. Nel ...

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Compagnie Mercosur Grecemar S.A, (EURONEXT: MLCMG), una holding quotata in borsa, ha annunciato oggi di aver deciso di espandere le proprie operazioni nel settore della cannab ...Contenuto nelle infiorescenze e nei semi di marijuana, il CBD è un composto chimico che è in fase di test per essere utilizzato come principio attivo farmaceutico per le sue potenzialità curative. Nel ...