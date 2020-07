Campania, 16 positivi. De Luca: “Sabato valuteremo se introdurre ulteriori misure di prevenzione” (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono 16 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Su 2112 tamponi effettuati. Quanto basta per preoccupare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che dichiara: “Se il clima nel Paese rimane quello attuale, di totale deresponsabilizzazione, noi non arriviamo nemmeno a settembre. Il presupposto per governare la situazione, da qui alla primavera, quando avremo la disponibilità di un vaccino, è la responsabilizzazione dei cittadini e controllo rigoroso delle frontiere. Ad oggi non abbiamo né l’una, né l’altra delle situazioni. Uso della mascherina (nei luoghi chiusi, negli assembramenti) e lavaggio frequente delle mani sono fattori indispensabili. Bisogna che i nostri concittadini si convincano: o facciamo un piccolo sacrificio tutti, oppure avremo ... Leggi su ilnapolista

