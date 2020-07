“Cambiamo lavoro, se lo cambiate anche voi”: flash mob sotto la Prefettura a Salerno (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl mancato spostamento delle scadenze di luglio, la mancata cancellazione dei tributi come l’IRAP, la mancata concessione e del credito. Sono alcuni punti sui quali l’associazione dei Commercianti Salerno ha sensibilizzato l’opinione pubblica e le istituzioni con il flash mob che si è tenuto questa mattina sotto i portici della Prefettura di Salerno. La mobilitazione, che è stata attuata anche a livello nazionale dopo alcune dichiarazioni poco gradite della vice ministro all’Economia Laura Castelli che aveva suggerito ai commercianti di cambiare mestiere, ha previsto un flash mob ma anche la consegna di una lettera con le richieste e le proposte. L'articolo “Cambiamo ... Leggi su anteprima24

