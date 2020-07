Calciomercato Palermo, Vaccaro lascia i rosanero: è un nuovo giocatore del Pontedera (Di giovedì 23 luglio 2020) Nuova avventura a Pisa per Francesco Vaccaro.Dopo la parentesi a Palermo, dove si è reso protagonista della rinascita del club rosanero collezionando ben 20 presenze in Serie D, il giovane terzino sinistro originario di Pescara è un nuovo giocatore dell'U.S Città di Pontedera, club che milita in Serie C. L’annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook della società toscana."L'U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare i primi due acquisti per la stagione 2020/2021. Si tratta di Giovanni Catanese, classe 93' ed ex Pianese e Francesco Vaccaro, classe 99' ed ex Palermo. Catanese è un Centrocampista. L'anno scorso ha disputato da titolare tutta la stagione con la ... Leggi su mediagol

Per la concessione dello stadio al Palermo servirà attendere ancora un giorno. La discussione sulla convenzione entrerà nella fase decisiva in occasione della seduta del Consiglio Comunale, in program ...

Catanese-Vaccaro primi acquisti granata

Il reggino è un giocatore molto esperto, il secondo ha passato da poco i vent'anni ma sembra adatto per un lancio, specialità del Pontedera PONTEDERA — Con un comunicato l'Us Città di Pontedera annunc ...

