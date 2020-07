Calciomercato Milan, il Manchester City pensa a Bennacer (Di giovedì 23 luglio 2020) Calciomercato Milan: pericolo Manchester City, gli inglesi vogliono Bennacer Ismael Bennacer, arrivato al Milan la scorsa estate dall’Empoli, è uno dei calciatori che si sono messi più in mostra in questa stagione rossonera. Ottime prestazioni che hanno portato l’algerino sotto i riflettori delle big d’Europa, su tutte il Manchester City. Come riportato da Le10Sport, infatti, i Citizens avrebbero messo gli occhi sul regista rossonero e avrebbero già inviato al Milan due offerte: una da 30 e una da 40 milioni, entra rifiutate dalla società Milanista. Il club inglese sarebbe ora pronto, però, a giocarsi la ... Leggi su calcionews24

