Calciomercato Lazio, colpo Mayoral: agenti attesi in Italia - Le cifre dell'affare (Di giovedì 23 luglio 2020) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza biancoceleste ha bloccato Borja Mayoral. Il 23enne centravanti di proprietà dei 'Blancos' ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito al ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : #Lazio, chieste informazioni al #RealMadrid per Borja #Mayoral - LALAZIOMIA : - LazionewsEu : #Lombardi: “Fare bene alla #Salernitana non garantisce un posto da titolare nella #Lazio”. Poi sul futuro…… - AquilottoEddy : Ed ora che #Rangnick non va più al #Milan è l'occasione giusta per affondare il colpo #Szoboszlai #Lazio… - AquilottoEddy : Lo andrei a prendere di corsa, adesso con la retrocessione della #Spal sarebbe un'ottima occasione #Fares #Lazio… -