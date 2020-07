Calciomercato, due nomi per il regista della Juve. Grandi firme per la Fiorentina, super offerta alla Samp (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Calciomercato partirà ufficialmente nel mese di settembre, ma le società del campionato di Serie A non stanno di certo a guardare, diverse trattative sono già partite e potrebbero avere epilogo positivo a stretto giro di posta. Ecco la situazione nel dettagli con tutte le operazioni di oggi. ESTERO – Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Dinamo Kiev. Il tecnico ha firmato col club ucraino un contratto di due anni con opzione per il terzo. La Lokomotiv Mosca ha annunciato che Joao Mario non resterà nel club della capitale russa. Il portoghese torna, così, all’Inter. Zinedine Zidane sarà sulla panchina del Real Madrid anche per la stagione 20-21, è quano riporta il quotidiano sportivo Marca. Thomas Christiansen è stato nominato ... Leggi su calcioweb.eu

A Leeds, dove i giocatori hanno sfilato in un autobus a due piani di fronte ai tifosi, quattro persone sono state arrestate e un ufficiale di polizia è rimasto leggermente ferito. Critiche sono ...

Bologna, Mihajlovic: "Gasperini? Mi ha fatto incazzare, sa di avere torto"

Il tecnico rossoblù: "Lui pensi alla sua panchina, alla mia ci penso io. Zona Europa? Ci servono almeno due o tre anni. Io non posso chiedere alla mia società di spendere quanto Roma o Milan" ...

