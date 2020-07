Calciomercato Bologna – Eder e De Silvestri nomi caldi (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Calciomercato Bologna inizia a prendere quota ora che il campionato è ormai alle battute finali. Più volte Mihajlovic durante la stagione ha parlato di una rosa troppo giovane e per questo in un incontro con la società ha chiesto per il prossimo anno calciatori di esperienza come Eder e De Silvestri. La situazione Eder Eder, brasiliano naturalizzato italiano, gioca attualmente in Cina tra le fila dello Jiangsu Suning, ma sembra ormai stanco dell’esperienza in Medio Oriente e vorrebbe far ritorno in Italia. Il calciatore di 33 anni è un vecchio pallino di Mihajlovic, che sarebbe molto felice di averlo nella sua squadra. La società felsinea vorrebbe accontentare il suo allenatore e Bigon è già in contatto con il calciatore, ma va ... Leggi su giornal

1000Cuori : Calciomercato – Budget ridotto per l'estate, De Silvestri ed Eder le prime scelte. Sansone in uscita?… - calciomercato_m : BOLOGNA - Stagione finita per Tomiyasu: il comunicato - sportli26181512 : Bologna, UFFICIALE: stagione finita per Tomiyasu: Così il Bologna ha aggiornato sulle condizioni di...… - calciomercato_m : BOLOGNA - Stagione finita per il giapponese Tomiyasu -