Calano gli incidenti stradali, nel 2019 il dato più basso degli ultimi 10 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 2019 ha registrato i dati minimi degli ultimi dieci anni sugli incidenti stradali. In totale si sono contati 172.183 scontri con lesioni a persone. A riportarlo l'ultimo Report Istat sugli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ziafranci1 : RT @Filomen30847137: Le conseguenze economiche del #Covid_19 sono sotto gli occhi di tutti:le serrande si abbassano,le assunzioni calano,il… - Antonie62537279 : RT @Filomen30847137: Le conseguenze economiche del #Covid_19 sono sotto gli occhi di tutti:le serrande si abbassano,le assunzioni calano,il… - faustosacchelli : RT @sicurstrada: ?Nel 2019 calano del 4,8% le vittime sulle nostre strade, diminuiscono anche incidenti e feriti. Aumentano le vittime fra… - Milanistadelusa : RT @Filomen30847137: Le conseguenze economiche del #Covid_19 sono sotto gli occhi di tutti:le serrande si abbassano,le assunzioni calano,il… - me_desaparecido : RT @Filomen30847137: Le conseguenze economiche del #Covid_19 sono sotto gli occhi di tutti:le serrande si abbassano,le assunzioni calano,il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano gli

TGCOM

Siamo nel pieno dell’ondata di calore in Italia con le temperature oltre i 35°c in queste ore centrali della giornata. Gran sole da nord a sud eccetto locali addensamenti nuvolosi sulle Alpi e in Appe ...Il Monitor dei Distretti dell’Umbria, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha preso in analisi innanzitutto i dati di commercio internazionale, che mostrano per l’Umbria ris ...