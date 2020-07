Cade il ‘segreto’ sui verbali del Cts, il Tar accoglie il ricorso dei giuristi della Fondazione Einaudi (Di giovedì 23 luglio 2020) La decisione del Tar sui verbali ‘segretati’ del Cts: accolto il ricorso dei giuristi della Fondazione Einaudi. ROMA – Prima sconfitta per il Governo Conte in Tribunale. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai giuristi della Fondazione Einaudi che contestavano l’impossibilità a vedere i verbali del Cts che hanno portato poi il premier Conte a firmare i Dpcm. Gli studiosi sin da subito avevano chiesto una copia, ma da parte del Governo non c’è mai stata l’apertura a consultare questi atti considerati da Palazzo Chigi normativi. Il Tribunale amministrativo, però, ha ribadito la possibilità da parte dei ... Leggi su newsmondo

