Buschini: ok unanime legge Protezione Civile dà forza opera volontari (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “La legge approvata dal Consiglio regionale sulla Protezione Civile del Lazio con voto unanime e’ un altro bel segnale del lavoro che viene portato avanti dall’Aula e che in questa occasione ha visto una proficua collaborazione di tutti i gruppi sia nella Commissione presieduta da Sergio Pirozzi in cui i due vice presidenti Enrico Forte e Laura Corrotti hanno svolto un’opera molto puntuale, che nel corso della seduta.” “La norma rende moderna e efficiente la Protezione Civile e le articolazioni delle associazioni sui territori che svolgono un’opera e un servizio fondamentali. Alle migliaia di volontari che prestano le migliori energie, con coraggio e grande sacrifici non solo nelle ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Buschini unanime Consiglio Lazio, Buschini: unanimit pe legge protezione civile Yahoo Finanza Consiglio Lazio, Buschini: unanimit pe legge protezione civile

Roma, 23 lug. (askanews) - "La legge approvata dal Consiglio regionale sulla Protezione civile del Lazio con voto unanime un altro bel segnale del lavoro che viene portato avanti dall'Aula e che in qu ...

Consiglio Lazio, Buschini: 29 ottobre giornata vittime forze polizia

Roma, 2 lug. (askanews) - "Il voto unanime espresso in Commissione Affari Costituzionali sulla proposta di legge che istituisce la Giornata dedicata alle vittime delle forze di polizia una nuova bella ...

Roma, 23 lug. (askanews) - "La legge approvata dal Consiglio regionale sulla Protezione civile del Lazio con voto unanime un altro bel segnale del lavoro che viene portato avanti dall'Aula e che in qu ...Roma, 2 lug. (askanews) - "Il voto unanime espresso in Commissione Affari Costituzionali sulla proposta di legge che istituisce la Giornata dedicata alle vittime delle forze di polizia una nuova bella ...