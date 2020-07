Burioni: 'Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna' (Di giovedì 23 luglio 2020) "Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna". Lo scrive Roberto Burioni su Medical Facts, dove commenta uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine sui decessi in Italia e l'impatto del ... Leggi su globalist

