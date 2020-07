Britney Spears assente in tribunale: “Problemi di connessione”, ma posta su Instagram (Di giovedì 23 luglio 2020) Oggi, giovedì 22 luglio, per Britney Spears poteva essere il giorno del grande cambiamento, e invece… La cantante non si è presentata in tribunale per l’udienza sulla discussa tutela legale che il padre, ormai da anni, esercita su di lei con varie imposizioni. Britney Spears non si presenta in tribunale: “Problemi di connessione”, ma posta... L'articolo Britney Spears assente in tribunale: “Problemi di connessione”, ma posta su Instagram proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - blogtivvu : Britney Spears assente in tribunale nel giorno dell'udienza: “Problemi di connessione”, ma nello stesso momento pos… - blogtivvu : Britney Spears non si presenta in tribunale: “Problemi di connessione”, ma posta su Instagram, udienza rimandata… - FredMosby_ : RT @AntoDamiano1996: Ha dimenticato la frase finale: Vince Britney Spears... Evviva Britney Spears! Però, che bel contest! Grande Direttor… - AntoDamiano1996 : Ha dimenticato la frase finale: Vince Britney Spears... Evviva Britney Spears! Però, che bel contest! Grande Diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, Jamie Lynn Spears difende la sorella Sky Tg24 Britney Spears assente in tribunale: “Problemi di connessione”, ma posta su Instagram

Oggi, giovedì 22 luglio, per Britney Spears poteva essere il giorno del grande cambiamento, e invece… La cantante non si è presentata in tribunale per l’udienza sulla discussa tutela legale che il pad ...

Britney Spears si trucca sempre meno: “Il look naturale mi fa sembrare molto più giovane”

Britney Spears sta provando a seguire la moda dei no make-up selfie, in che modo? Truccandosi molto meno rispetto al passato. Si è fotografata solo con un filo di mascara, affermando che il look acqua ...

Oggi, giovedì 22 luglio, per Britney Spears poteva essere il giorno del grande cambiamento, e invece… La cantante non si è presentata in tribunale per l’udienza sulla discussa tutela legale che il pad ...Britney Spears sta provando a seguire la moda dei no make-up selfie, in che modo? Truccandosi molto meno rispetto al passato. Si è fotografata solo con un filo di mascara, affermando che il look acqua ...