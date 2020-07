“Bright Sky”, l’App anti-violenza domestica: Vodafone in campo con la Polizia di Stato (Di giovedì 23 luglio 2020) Si chiama “Bright Sky” ed è un’App mobile sviluppata dalla Fondazione Vodafone in collaborazione con Polizia di Stato e CADMI – Casa delle Donne Maltrattate, che fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Bright Sky fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza perche’ le donne possano prendere decisioni consapevoli su come gestire la propria situazione. E’ disponibile inoltre la chiamata rapida al 112, che puo’ essere attivata con un singolo tocco in ogni momento. Ma l’obiettivo comune di chi ha sviluppato l’App e’ intervenire prima che la situazione degeneri: l’App aiuta a prendere consapevolezza, il primo passo, e poi con la sua mappatura ... Leggi su ildenaro

